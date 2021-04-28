الحداد يؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية في بغداد واربيل

أربيل (كوردستان 24)- اكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد على ضرورة رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات والأجهزة الأمنية في الحكومة الإتحادية ونظيراتها في حكومة أقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال زيارة اجراها الحداد لمقر جهاز الأمن الوطني في بغداد، واجتمع مع رئيس الجهاز الفريق الركن عبدالغني الأسدي والوكيل الإداري لرئيس الجهاز السيد فالح العيساوي.

وبحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع والأحداث الأمنية على الساحة، فضلاً عن السبل الكفيلة لتوسيع الجهد الأمني والإستخباري وتطوير الأداء والقدرات لعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل بسط الأمن وفرض سلطة القانون ومسك الأرض ومحاربة الجريمة والإرهاب.

واكد الحداد على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات والأجهزة الأمنية في الحكومة الإتحادية ونظيراتها في حكومة أقليم كوردستان لتعزيز الإستقرار وتأمين حياة المواطنين في عموم مناطق العراق ومعالجة الخروقات في المناطق الرخوة والمتنازع عليها، مضيفاً سيادته إستمرار الدعم والمساندة من قبل مجلس النواب للمؤسسات الأمنية، مثمناً في الوقت ذاته حجم التضحيات والجهود المبذولة لهذه المؤسسات الحساسة سيما بلدنا يمر بمرحلة صعبة والتحديات كثيرة.

سوار احمد