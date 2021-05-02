بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها لاقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- جددت المملكة المتحدة دعمها لاقليم كوردستان في مواجهة تهديدات تنظيم داعش، وذلك بعد الهجوم الذي نفذه داعش على قوات البيشمركة في محافظة كركوك.

ونشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي على حسابه في موقع تويتر "المملكة المتحدة تدعم اقليم كوردستان والبيشمركة وكافة العراقيين في الحرب على داعش".

واضاف "سنواصل تقديم الدعم العسكري والاستشاري من أجل هزيمة داعش".

واكد هيكي على اهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وقال "ندعم مساعي اربيل وبغداد من أجل انهاء وجود الثغرات والفراغات الأمنية في المناطق المتنازع عليها".

وفجر امس السبت، نفذ عناصر داعش هجوما أودى بحياة ثلاثة من عناصر البيشمركة وأوقع جريحين آخرين، وذلك في مرتفعات قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وجاء الهجوم على البيشمركة بالتزامن مع هجومين آخرين على الشرطة الاتحادية جنوب غرب كركوك.

سوار احمد