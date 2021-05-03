3500 مرشح يتنافسون على 329 مقعداً في الانتخابات العراقية المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق تقدم 3500 مرشح لخوض الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وقالت المفوضية في بيان إن "مدة تسجيل التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، انقضت في الأول من أيار لعام 2021، وسيجرى تباعاً التحقق من أهلية المرشحين الذين يقدر عددهم بأكثر من 3500 مرشح، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية /الأدلة الجنائية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وجاء في البيان "في الوقت الذي نشدد فيه على أن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه، نؤكد مواصلة الخطوات والتحضيرات لمرحلة الاقتراع بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين وإصدار مجلس المفوضين لقراره بإيقاف عملية التسجيل البايومتري لغاية الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية المبكرة".

ويتنافس المرشحون لشغل 329 مقعداً في البرلمان العراقي المقبل. ويحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة.

وكانت الانتخابات المبكرة أبرز مطلب للاحتجاجات التي اجتاحت بغداد والجنوب منذ تشرين الأول أكتوبر 2019 وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي أواخر العام نفسه.