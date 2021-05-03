في كوردستان.. 146 مرشحاً يتنافسون على 46 مقعداً في البرلمان الاتحادي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، عن عدد مرشحي إقليم كوردستان المتنافسين في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وقالت المفوضية في بيان صدر الأحد، إن 146 مرشحاً في إقليم كوردستان يتنافسون على 46 مقعداً نيابياً في الانتخابات العراقية المبكرة.

وجرى تقسيم الإقليم إلى 12 دائرة انتخابية أربع في أربيل وخمس في السليمانية وثلاث في دهوك.

ورشح 53 شخصاً أنفسهم للانتخابات في أربيل و28 في دهوك و65 في السليمانية، بحسب البيان.

وسبق أن أشارت المفوضية إلى أن مجموع المرشحين في عموم العراق بلغ 3500 مرشحاً سيتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان المقبل.

وكانت آخر انتخابات تشريعية عراقية قد جرت عام 2018 بمشاركة 87 حزباً وائتلافاً تنافس فيها 6990 مرشحاً في 329 مقعداً.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني حينها في المرتبة الخامسة على مستوى العراق والأول في كوردستان بحصوله على 25 مقعداً في حين جاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثامنة عراقياً والثاني في الإقليم بحصوله على 18 مقعداً.

كما حصلت حركة التغيير على خمسة مقاعد والجيل الجديد حصد أربعة مقاعد والاتحاد الإسلامي الكوردستاني مقعدين والجماعة الإسلامية أيضاً مقعدين وكذلك التحالف من أجل الديمقراطية على مقعدين.