هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد بعد يوم من قصف مماثل في بلد

أربيل (كوردستان 24)- سقط صاروخان على الأقل على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن الصاروخين وهما من نوع كاتيوشا سقطا في ساحة فارغة ولم يسفرا عن سقوط إصابات.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وجاء هذا الهجوم بعد آخر مماثل استهدف قاعدة بلد الجوية دون تسجيل أي خسائر أو أضرار.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها في العراق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الثلاثاء ولا هجوم أمس.