وفد أمريكي برئاسة ماكغورك يجتمع مع الرؤساء الثلاثة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد حكومي أمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك إلى بغداد في زيارة تشمل إقليم كوردستان.

وضم الوفد الأمريكي مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وفور وصوله، اجتمع الوفد الأمريكي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقاء جرى خلاله "بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات".

وبحسب بيان أصدره مكتب الكاظمي فقد تم التأكيد خلال الاجتماع "على تفعيل مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية".

وجرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة جائحة كورونا، كذلك المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق.

واجتمع الوفد الأمريكي مع الرئيس العراقي برهم صالح وبحث معه "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الإستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، وتم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة".

ونقل بيان رئاسي عن برهم صالح قوله إن "العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم مسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة".

وأكّد الوفد الأمريكي، بحسب البيان العراقي، "التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار العراق وضمان سيادته ومكافحة الإرهاب وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الإستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين".

كذلك عقد الوفد الأمريكي اجتماعاً مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي جرى فيه بحث "تطوير التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتجارية، وكذلك الصحية في ظلِّ مكافحة جائحة كورونا، فضلا عن بحث أهمية تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، ودعم أمن العراق واستقراره، وفقاً لبيان أصدره مكتبه.

هذا عبَّر الوفد الأمريكي عن استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق، والتزامهم بالشراكة الاستراتيجية، والعمل معاً من "أجل عراق قوي سيادي".