سیاسة

مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع اليوم لبحث 5 موضوعات

جلسة مجلس الوزراء ستشهد عرض مشروع إستراتيجي وطني لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان – العراق
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کوردستان العراق كوردستان مجلس الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إن جلسة مجلس الوزراء ستشهد عرض مشروع إستراتيجي وطني لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان – العراق.

وسيواصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة إقليم كوردستان للسنة المالية 2021، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون (الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان – العراق)، فضلاً عن عرض مشروع قانون (تعديل قانون وزارة المالية والاقتصادية في إقليم كوردستان – العراق).

 

 

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