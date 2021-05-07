الإدارة الذاتية تسجل 12 وفاة و58 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة تسجيل اثني عشرة حالة وفاة و58 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وثلاثة رجال من القامشلي وامرأة من دير الزور وثلاثة رجال وامرأتين من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 58 اصابة جديدة، تعود لـ 37 ذكرا و21 انثى.

وتتوزع الاصابات الجديدة كالتالي:14 حالة في الحسكة، 12 في القامشلي، 6 في ديرك، 21 في الرقة، 4 في الشهباء، حالة واحدة في مخيم روج.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ستة عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16466، شفي منها 1697، فيما توفي حتى الآن 657 شخصا.

سوار احمد