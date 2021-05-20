وزير الدفاع العراقي يصل كركوك لتنفيذ اتفاق بين بغداد واربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الخميس، إلى كركوك، للبدء بتنفيذ اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24 هيمن دلو ان وزير الدفاع سيجتمع مع القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة لوضع خارطة طريق لتنفيذ اتفاقات أمنية مع وزارة البيشمركة لملئ الفراغات الامنية في المناطق المتنازع عليها.

ويهدف الاجتماع لتشكيل غرف عمليات مشتركة بناء على اتفاقيات اربيل وبغداد.

وتعمل بغداد واربيل على تفعيل عمل 4 غرف عمليات مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة في مناطق بمحافظات كركوك وديالى ونينوى، بهدف ضبط الأمن في المناطق المتنازع عليها خصوصا بعد زيادة هجمات تنظيم داعش وتحركاته في تلك المناطق.

سوار احمد