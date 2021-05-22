العراق يحذر مواطنيه من "فوهة التنور" مع توقعات بحر يمتد للخريف

أربيل (كوردستان 24)- نشرت السلطات الصحية العراقية على صفحاتها الرسمية في فيسبوك، تحذيرات للمواطنين من موجة حر قادمة تضرب البلاد وعدداً من بلدان المنطقة.

وحذرت دائرات الصحة في معظم المحافظات، ولا سيما الجنوبية منها من "مخاطر موجة الحر القادمة وارتفاع درجات الحرارة".

ونصحت السلطات المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة والأماكن المغلقة مثل السيارات وعدم ترك الأطفال فيها تجنباً لحالات الاختناق والوفاة.

كما دعت دوائر الصحة المواطنين إلى عدم ترك علب وأشياء قابلة للانفجار في السيارات مثل قناني العطور والمعقمات وولاعات السجائر.

هذا ونقل تلفزيون السومرية عن عضو الفريق الطبي الإعلامي ربى فلاح قولها "مؤسساتنا الصحية اتخذت جميع احترازاتها لاي ظرف طارئ... وخاصة في الوسط والجنوب حيث تشهد ارتفاع درجات حرارة عالية تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان وخاصة الأطفال".

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس حاراً في العراق لغاية الخريف ضمن حالة تعرف باسم (فوهة التنور العالمي)، حسبما قال المتنبئ الجوي صادق عطية.

ويقول عطية على صفحته في فيسبوك "ستتعرض مناطق ومدن جنوب العراق إلى أعلى درجات الحرارة خلال فصل الصيف" الحالي.

وتابع "ستتبادل مناطق جنوب العراق وشمال الكويت وغرب إيران، تسجيل أعلى درجة حرارة عالمياً للفترة الحالية وتمتد لغاية منتصف أو نهاية شهر أيلول".