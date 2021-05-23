الدفاع والبيشمركة ترفعان سقف تنسيقهما المشترك بتبادل العلوم العسكرية والتدريب

أربيل (كوردستان 24)- بحث وفد من الكلية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية مع وزارة البيشمركة اليوم الأحد، تعزيز التنسيق المشترك ولا سيما في تبادل العلوم العسكرية والتدريب.

ووصل وفد من الكلية العسكرية برئاسة عميدها اللواء الركن جواد كاظم كريم وعدد من الضباط إلى أربيل في وقت سابق من اليوم وزار وزارة البيشمركة.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن الوفد الاتحادي عقد اجتماعاً مع وكيل الوزارة سربست لزكين، وتم فيه تسليط الضوء على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل العلوم العسكرية والتدريب والدراسة في المجال العسكري.

وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ورئيس هيئة الأركان في الوزارة الفريق جمال محمد ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب والعمليات اللواء قارمان كمال.

وبحسب البيان، فقد دعا وكيل وزارة البيشمركة وفد الكلية العسكرية العراقية إلى تخصيص عدد من المقاعد الدراسية لضباط وزارة البيشمركة في السنوات المقبلة بعد أن حُرموا منها في السابق.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال تبادل العلوم العسكرية والتدريب والدراسات العسكرية.

من جانبه، أعرب عميد الكلية العسكرية عن سعادته بالاستقبال، ودعا إلى تعزيز العلاقة بين وزارة البيشمركة والكلية العسكرية وزيارتها.

وفي ختام الاجتماع، قدم وكيل وزارة البيشمركة شعار الوزارة إلى عميد الكلية العسكرية التابعة لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العراقية.

هذا ومن المقرر أن يجري الوفد الاتحادي في الأيام المقبلة زيارة إلى كلية الأركان التابعة لوزارة البيشمركة في جوارقورنة والكلية العسكرية الثانية في زاخو لتقديم المساعدة في مجال العلوم العسكرية والتدريب والتعليم.