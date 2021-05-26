مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لمناقشة أربعة محاور يتصدرها "الإصلاح"

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، حسبما ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات.

وأشارت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إلى أنه سيتم خلال اجتماع اليوم مناقشة 4 موضوعات والموافقة على مشروعي قانونين.

والموضوعات هي، عرض آلية تنفيذ المادة (الخامسة) من قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2021 الخاصة بإعادة تنظيم المخصصات على ضوء القانون.

كذلك تتضمن الجلسة مناقشة الدخل الداخلي الحالي لإقليم كوردستان ودور الوزارات المعنية في تنمية وتنويع وتعظيم الدخل المحلي الإقليم.

كما سيناقش الاجتماع الرسوم المتعلقة بالخدمات، بالإضافة إلى عرض مشروعي قانونيين للتصويت النهائي وهما مشروع قانون تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد، ومشروع قانون آخر خاص بإنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية.