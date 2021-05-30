وفد إقليم كوردستان يصل اليوم الى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد، العاصمة العراقية بغداد وذلك لتنفيذ المواد القانونية المتعلقة بحصة الاقليم من الموازنة المالية.

وقال مدير شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة الإقليم في بغداد بختيار حاجي، لكوردستان 24 ان "الوفد التفاوضي سيصل الى بغداد مساء اليوم الأحد 30 ايار مايو، برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم، قوباد طالباني".

واشار حاجي الى ان الهدف من الزيارة هو تأكيد حكومة الاقليم على التزامها بقانون الموازنة المالية العراقية لعام 2021، وتجديد التعبير عن الاستعداد لتنفيذ كافة التعهدات لضمان نيل اقليم كوردستان لاستحقاقاته المالية.

ولفت حاجي الى انه من المقرر ان يعقد الوفد المفاوض اجتماعات مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذه القضية.

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني قد اكد في وقت سابق إن المحادثات الفنية بين أربيل وبغداد لم تتوقف ولا تزال متواصلة، وأشار إلى أن وفداً حكومياً سيتوجه إلى بغداد قريباً لبحث تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

سوار احمد