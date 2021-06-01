رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً رفيعاً من التيار الصدري

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 1 حزيران (يونيو) 2021، وفداً رفيع المستوى من التيار الصدري برئاسة الدكتور نصّار الربيعي.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوضاع العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيما الانتخابات التشريعية المقبلة، وضرورة تمهيد الطريق من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبما يضمن حقوق ورغبات الأطراف كافة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم التباحث حول أهمية حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على أساس الدستور واحترام مبادئ التوازن والمشاركة الحقيقية في الإدارة وصنع القرار في إطار عراق اتحادي وديمقراطي.

سوار احمد