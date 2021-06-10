اقتصاد

ارتفاع اسعار الدولار في اسواق الاقليم

author_image Kurdistan24 اربیل
اسعار العملات في اسواق اقليم كوردستان
اسعار العملات في اسواق اقليم كوردستان
کوردستان اسعار العملات اسعار الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الخميس هي کالآتي:

100 دولار مقابل 150600 دينار عراقي

100 يورو مقابل 183750 دينار عراقي

100 باون بريطاني مقابل 213000 دينار عراقي

الف تومان إيراني مقابل 63500 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17500 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2120 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 455000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 400000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 342000 دينار عراقي

سوار أحمد

Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات