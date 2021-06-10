ارتفاع اسعار الدولار في اسواق الاقليم
أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الخميس هي کالآتي:
100 دولار مقابل 150600 دينار عراقي
100 يورو مقابل 183750 دينار عراقي
100 باون بريطاني مقابل 213000 دينار عراقي
الف تومان إيراني مقابل 63500 دينار عراقي
100 ليرة تركية مقابل 17500 دينار عراقي
1 دينار أردني مقابل 2120 دينار عراقي
أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:
مثقال ذهب عيار (24) مقابل 455000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (21) مقابل 400000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (18) مقابل 342000 دينار عراقي
سوار أحمد