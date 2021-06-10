شرطة اربيل تلقي القبض على متهم سرق 200 مثقال من الذهب

أربيل (كوردستان 24)- ألقت شرطة اربيل القبض على متهم قام بسرقة 200 مثقالا من الذهب من أحد المنازل في مدينة اربيل.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز، لكوردستان 24 "تم إعلامنا في تاريخ 14/5 بأن حادثة سرقة وقعت في أحد البيوت بحي بارك 32 في العاصمة اربيل، حيث تم تقدير المسروقات بنحو 200 مثقال من الذهب".

وتابع عزيز "قامت فرقنا بالتحري والتحقيق في القضية حيث توصلت الى ان الفاعل من الجنسية العربية السورية وقد دخل الى اقليم كوردستان بتأشيرة رسمية في 17/4 الماضي وقد تم سجنه لمرتين في سوريا بتهمة السرقة".

واكد المتحدث باسم شرطة أربيل ان المتهم قام ببيع المسروقات.

سوار احمد