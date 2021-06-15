بتوجيه من رئيس الحكومة.. كوردستان تخصص 10 مليارات لتنفيذ طريق بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- خصصت حكومة اقليم كوردستان مبلغ 10 مليار دينار عراقي، لتنفيذ مشروع الطريق الواصل بين كلار والسليمانية.

وبحسب كتاب رسمي صادر من رئاسة مجلس الوزراء فإن هذا القرار جاء استنادا الى توجيهات من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وذكر الكتاب أن المبلغ سيتم تسليمه بشكل نقدي وفق احتياجات كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في أكثر من مناسبة ان تحسين الخدمات ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتعزيز اقتصاد الاقليم من اهم أولويات الكابينة التاسعة.

سوار احمد