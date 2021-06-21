"عارض طارئ" يُغرق بغداد والجنوب ونصف الأنبار بالظلام

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء العراقية الاثنين إن خللاً فنياً أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي من المنظومة الوطنية في بغداد ومدن الجنوب وأجزاء من الأنبار.

ويمثل فصل الصيف أهم اختبار لحكومة مصطفى الكاظمي حيث تأتي أزمة الطاقة الكهربائية على رأس شكاوى السكان في مظاهراتهم طيلة السنوات الماضية.

ويعاني العراق من نقص حاد في إمدادات الطاقة الكهربائية على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية نحو 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن "عارضاً فنياً طارئاً في محطة الأمين التحويلية ٤٠٠ ك.ف، يتسبب بإنطفاء جزئي للمنظومة الوطنية شملت محافظة واسط والمنطقة الجنوبية".

وجاء في البيان "حدث انفصال لخطوط شرق بغداد... وخطوط شرق الرصافة وخط واسط نتيجة عارض فني في منظومة المحطة الفرعية المعزولة بالغاز، مما أثّر بشكل كبير على وضع المنظومة في المحافظات الجنوبية وواسط وبغداد".

وأشارت الوزارة إلى أن فرقها الهندسية بدأت بأعمال الإصلاح "وجرى عزل الجزء المتضرر وإعادة جميع الخطوط المنفصلة للعمل".

وقالت "يجرى الآن إعادة وضع المنظومة الكهربائية ومحطاتها وخطوطها للعمل تدريجياً في المحافظات الجنوبية وواسط وبغداد".

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية لسد احتياجات السكان والمؤسسات من الطاقة بلا انقطاع.