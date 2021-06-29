السفيرة الاسترالية لدى بغداد: ننظر باهتمام الى أوضاع اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الاسترالية لدى بغداد، بولا غانلي ان بلادها تنظر باهتمام الى أوضاع العراق واقليم كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لغانلي والوفد المرافق في اربيل.

وهذه اول مرة تزور فيها غانلي إقليم كوردستان منذ تسنمها مهام منصبها، وذلك بهدف التعرف عن كثب على أوضاع إقليم كوردستان ورؤى وتوجهات قيادة الإقليم حول القضايا.

وخلال اجتماع، قدم لها نيجيرفان بارزاني تهانيه راجياً لها النجاح في مهامها، وعبر عن رغبة إقليم كوردستان في تقوية علاقاته مع أستراليا في المجالات كافة شاكراً دعم ومساعدة بلدها للعراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.

من جانبها، أكدت غانلي أن بلدها ينظر باهتمام إلى أوضاع العراق وإقليم كوردستان ويرغب في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون بينهم، وأشادت بدور البيشمركة في هزيمة داعش مؤكدة امتنان بلدها لاحتضان النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، خاصة النازحين المسيحيين والإيزيديين.

وتم في الاجتماع بحث مسألة الحرب ضد الإرهاب وأسباب ومخاطر عودة داعش للبروز، وباء كورونا وحملة التلقيح باللقاح المضاد لفايروس كورونا، الانتخابات العراقية القادمة، علاقات أربيل بغداد، أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

سوار احمد