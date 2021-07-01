أمريكا تدعو لتحقيق "فوري وشفاف" بوفاة أمين عيسى في سجون الإدارة الذاتية

أربيل (كوردستان 24)- دعت السفارة الأمريكية في سوريا الى تحقيق فوري في وفاة امين عيسى في سجون الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

ونشرت السفارة في حسابها على موقع تويتر "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وفاة أمين عيسى العلي أثناء احتجازه لدى قوات سوريا الديمقراطية. نحن ندعو إلى تحقيق فوري وشفاف. يجب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين".

وأثار خبر وفاة الشاب الكوردي أمين عيسى تحت التعذيب في سجون الإدارة الذاتية قبل ايام، غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تقول فيه سلطات الإدارة ان الوفاة حدثت نتيجة "ذبحة قلبية"، فيما تؤكد عائلة الضحية بأن "عيسى" قد تعرض لتعذيب وحشي وتوفي جراء ذلك.

وكانت القوات الامنية التابعة للإدارة الذاتية "الأسايش" قد اعتقلت امين عيسى "35 عاما" قبل نحو شهر، من منزله في مدينة الحسكة ولم يتمكن ذووه من التواصل معه كما ان النيابة العامة رفضت إيصال الدواء لعيسى الذي كان يعاني من مرض الغدة الدرقية.

وأمين عيسى من مواليد قرية بيركي التابعة لدربيسية عام 1986، متزوج ولديه ولدان.