التربية العراقية تعلن تأجيل الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة و الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

وذكرت الوزارة في بيان "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة و الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بعد اجتماعها مع الوزير عبر الانترنيت تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين".

واشار البيان الى أنه "سيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات".

ودعت الوزارة "طلبة الصف الثالث المتوسط لاستثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لاجراء الامتحانات بتفوق ونجاح".

سوار احمد