سیاسة

سفير روسيا الجديد لدى العراق: موسكو تولي اهتماماً بالقضية الكوردية

ناقش الجانبان أيضاً الانتخابات المبكرة في العراق وملف كورونا وحملات التطعيم المضادة للوباء، فضلاً عن الوضع في سوريا وآخر التطورات في البلاد
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان سوريا نيجيرفان بارزاني كوردستان العراق البروس كوتراشيف

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين مع السفير الروسي الجديد لدى العراق البروس كوتراشيف والوفد المرافق له.

وخلال الاجتماع، هنأ نيجيرفان بارزاني السفير الروسي على تسنمه منصبه، وتمنى له التوفيق. وأكد الجانبان على الرغبة المتبادلة في تعزيز علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وأعرب السفير الروسي عن إعجابه بعملية إعادة الإعمار والتنمية والازدهار في إقليم كوردستان، وقال إن وزارة خارجية بلاده تولي اهتماماً بالقضية الكوردية. كذلك تطرق إلى كورد روسيا وأشار إلى دورهم الواضح ومكانتهم البارزة في العديد من القطاعات المهمة في البلاد.

وناقش الجانبان أيضاً الانتخابات المبكرة وأوضاع العراق عامة وملف كورونا وحملات التطعيم المضادة للوباء، فضلاً عن الوضع في سوريا وآخر التطورات في البلاد.

هذا واتفق الطرفان على ضرورة تسوية المشاكل في سوريا بالسبل السياسية.

 

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