سقوط طائرة روسية على متنها 28 راكباً في البحر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، تحديد موقع سقوط طائرة النقل "أن - 26" في البحر بشبه جزيرة كامتشاتكا، بعد أن كان فُقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية بالمنطقة.

وقالت خدمات الطوارئ في بيان، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "فرق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة (أن - 26) في البحر بـكامتشاتكا، أقصى شرق روسيا".

جدير بالذكر أن طائرة تابعة لشركة نقل محلية متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا فقدت اليوم، وعلى متنها 28 شخصا وهم 22 راكبا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، حيث انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.