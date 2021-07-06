150 قتيلاً و400 جريح حصيلة أعمال عنف يوم الاستقلال الأمريكي

(كوردستان 24)- ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن 150 شخصاً قُتلوا وأُصيب 400 آخرون في أعمال عنف استُخدمت فيها الأسلحة النارية، في شتى أنحاء الولايات المتحدة بالتزامن مع الاحتفال بيوم استقلال أمريكا عن بريطانيا قبل 245 عاماً.

ومع ذلك، لا تُعد هذه الإحصائية نهائية، خاصة أن حصيلة أعمال العنف التي جرَت على مدار 72 ساعة يجري تحديثُها باستمرار، بحسب الشبكة الأمريكية.

شهدت مدينة نيويورك 12 حادثة إطلاق نار أوقعت 13 قتيلاً، بزيادة قدرُها 8 حوادث إطلاق نار و8 ضحايا العام الماضي، وفقَ شرطة المدينة.