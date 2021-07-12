سیاسة

فاجعة "ابن الخطيب" تُكرّر في الناصرية.. والضحايا بالعشرات

author_image سوار أحمد
العراق ذي قار حريق ضحايا الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية صحة ذي قار ان عدد ضحايا حريق مركز عزل مرضى فيروس كورونا في الناصرية، ارتفع الى 26 شخصا بينهم ممرضة.

واندلع الحريق، مساء اليوم الاثنين، بمركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار، وفق ما أفاد شهود لكوردستان 24.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان "فرق الدفاع المدني تسيطر على حادث حريق اندلع داخل 20 كرفان مشيداً من السندويج بنل سريع الاشتعال مخصصة لعزل المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار".

واكدت الوزارة في بيانها ان العمل جار على منع امتداد النيران الى بناية المستشفى، مؤكدة تسجيل وقوع ضحايا بشرية بين وفاة واصابات نتيجة لهذا الحادث.

ويضم مركز العزل الذي تعرض للاحتراق في الناصرية 70 سريرا.

وقال مراسل كوردستان 24 ومصدر من فرق الدفاع المدني ان الحريق اندلع جراء انفجار اسطوانة غاز الأوكسجين.

وجاءت هذه الحادثة لتُكرر فاجعة الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد في 24 نيسان الماضي والذي اسفر عن وفاة أكثر من 80 شخصا وإصابة 110 آخرين.

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