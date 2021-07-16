"دلتا" يرفع "المؤشر الأحمر" في كوردستان ويحصد أرواحاً بالجملة بعموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- حذرت السلطات الصحية في إقليم كوردستان، من أن إصابات فيروس كورونا المستجد آخذة في الارتفاع مع تسجيل حالات مؤكدة بمتحور "دلتا" سريع الانتشار، فيما حصد الفيروس الوبائي مزيداً من الضحايا في عموم العراق.

وبحسب التقرير الوبائي، تُوفي ثمانية أشخاص إثر مضاعفات الوباء في عموم إقليم كوردستان من بين 44 حالة وفاة تم تسجيلها في عموم العراق.

وأُصيب في الساعات الأربع والعشرين الماضية 1144 شخصاً بالوباء ضمن إجمالي المصابين البالغ 8336 مصاباً، وفقاً للتقرير.

ويقول وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي إن فيروس كورونا "آخذ في الارتفاع في إقليم كوردستان" مع تضاعف أعداد المصابين.

"انتشار سريع"

وأكد الوزير متحدثاً للصحفيين يوم الخميس أنه تم تسجيل حالات مؤكدة بمتحور دلتا، وقال إن مختبرات الإقليم، تمكنت من تحديد نوع الفيروس، لأول مرة على مستوى العراق.

وحذر الوزير من أن هذا المتحور "ينتشر بشكل أسرع".

إلى ذلك، دعت دائرة صحة أربيل جميع الراغبين بالسفر إلى الخارج إلى إجراء فحص كورونا قبل 24 ساعة من السفر للحصول نتائجهم في الوقت المحدد.

ما متحور دلتا؟

هو أحد تحورات فيروس كورونا الذي اكتُشف للمرة الأولى في أواخر 2020 في الهند، ويُعتقد أنه المسؤول جزئياً عن الموجة الثانية من جائحة كورونا في الهند التي بدأت في فبراير 2021، وأدت إلى مئات الآلاف من حالات الإصابة وعشرات الآلاف من حالات الوفاة.

ويتميز هذا التحور بثلاث طفرات رئيسة تساعده على التخفي المناعي وسرعة الانتشار، ويعد أخطر متحورات كورونا، يليه متحور كابا.