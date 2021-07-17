سقوط قتيل إثر احتجاجات إيرانية على شح المياه قرب حدود العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية السبت بمقتل متظاهر بالرصاص في خوزستان إثر تظاهرات على خلفية شح المياه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن المتظاهر قُتل الجمعة خلال احتجاج في بلدة شادكان بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق.

وحمّل قائممقام شادكان أوميد صبري "انتهازيين ومثيري شغب" مسؤولية التسبب بمقتله.

وأضاف إن الفاعلين "سعوا لإثارة الناس عبر إطلاق النار في الهواء"، ما أدى الى إصابة "شاب من شادغان" بالرصاص.

وأدى الجفاف المستمر في محافظة خوزستان إلى توتر بشأن المياه منذ أواخر آذار مارس، بحسب التلفزيون الرسمي.

وواجهت إيران خلال العقد الماضي، موجات جفاف متكررة خصوصا في الجنوب.

وتعد خوزستان المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 للجمهورية الإسلامية، وهي من المناطق القليلة في إيران ذات الغالبية الشيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب السنّة. وسبق لسكان المحافظة أن شكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات.

وفي 2019، شهدت خوزستان احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضا مناطق أخرى من البلاد.

وفي تعليق على الاحتجاجات، حذّر النائب عن خوزستان عبد الله إيزدبانه الجمعة من أن "انعدام وجود الأمن في خوزستان يعني انعدام وجود الأمن لكل البلاد".