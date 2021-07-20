سیاسة

إقليم كوردستان يسجل 1347 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان وباء كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء تسجيل 1347 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة في معظم المحافظات، منها 348 في أربيل و297 في السليمانية و638 في دهوك و21 في حلبجة و42 في كرميان وإصابة واحدة في رابرين.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة فإن وباء كورونا أزهق أرواح 16 شخصاً خلال يوم واحد، بينهم ثمانية في أربيل واثنان في السليمانية وثلاثة في دهوك واثنان في حلبجة وشخص واحد في كرميان.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم الإقليم إلى 206 آلاف و922 إصابة، بضمنها 4615 حالة وفاة، وفق آخر تقرير لوزارة الصحة.

وارتفع رصيد إقليم كوردستان من المتعافين إلى أكثر من 188 ألفاً بعد تسجيل 787 حالة شفاء في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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