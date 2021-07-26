غلق مكتب قناة “الجزيرة” في تونس العاصمة

أربيل (كوردستان 24)- قامت القوات الأمنية منذ قليل بغلق مقر مكتب قناة “الجزيرة” بتونس العاصمة وإخراج جميع الموظفين وفق ما أفاد به مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي.

من جهته قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن قالت إنها تنفذ التعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة.

وأضاف المراسل "قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب".

وفي أول رد فعل على اقتحام المكتب قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها "تدين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية".

المصدر: الجزيرة