سیاسة

غلق مكتب قناة “الجزيرة” في تونس العاصمة

author_image آريان ابراهيم شوكت
غلق مكتب قناة “الجزيرة” في تونس العاصمة
غلق مكتب قناة “الجزيرة” في تونس العاصمة
الشرق الاوسط

غلق مكتب قناة “الجزيرة” في تونس العاصمة 

أربيل (كوردستان 24)-  قامت القوات الأمنية منذ قليل بغلق مقر مكتب قناة “الجزيرة” بتونس العاصمة وإخراج جميع الموظفين وفق ما أفاد به مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي.

من جهته قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن قالت إنها تنفذ التعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة.

وأضاف المراسل "قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب".

وفي أول رد فعل على اقتحام المكتب قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها "تدين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية".

المصدر: الجزيرة

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف