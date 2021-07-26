سیاسة

القوات الأمنية تطيح بـ"مفتي داعش" في جزيرة الأنبار

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام الأمني اعتقال مفتي داعش الأنبار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين، اعتقال ما يسمى بـ"مفتي داعش"، في جزيرة الأنبار غربي العراق.

وذكرت الخلية في بيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ومفارز استخبارات لواء المشاة الالي 30، ووفقا لمعلومات استخبارية تفيد بتواجد إرهابي خطير  كان يشغل منصب مفتي عناصر عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الانبار ولديه عدة أبناء إرهابيين قتلوا خلال معارك التحرير على يد قواتنا الامنية، تحركت نحو الهدف وتمكنت من  القبض عليه في قرية نزوة بقضاء الرمانة شمالي القائم بالانبار".

واضافت أن الشخص المعتقل يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

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