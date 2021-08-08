الرئيس بارزاني يعزي بوفاة فائق توفيق

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تعزية بوفاة الوكيل الأسبق في وزارة الداخلية فائق توفيق، والذي توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته "بأسف بالغ تلقينا خبر وفاة البيشمركة المخلص والوفي لنهج بارزاني وللروح الكوردية فايق توفيق".

واضاف "لقد كان الأخ فايق مسؤولا في البيشمركة وقدم الكثير من التضحيات في سبيل نيل حقوق شعب كوردستان، أوجه تعازي لعائلته ومحبيه وأشاطرهم الحزن بهذا المصاب سائلاً الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

ولد ولد الراحل فائق توفيق ويعرف أيضاً باسم (الأستاذ فائق رَش)، في السليمانية عام 1933، وهو أحد قدامى البيشمركة وسبق أن شارك في ثورتي أيلول وكولان وتولى الكثير من المسؤوليات.

وشغل فائق رَش منصب نائب محافظة السليمانية، كذلك أنيطت إليه مهمة مدير الأمن (الأسايش) في المحافظة، قبل أن يصبح وكيلاً للداخلية لمدة 14 عاماً.