معارك الجيش التركي و"العمال" تودي بحياة مواطن في كاني ماسي

أربيل (كوردستان 24)- قُتل مواطن من ناحية كاني ماسي اليوم الجمعة، نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

وقال مدير ناحية كاني ماسي سربست صبري، لكوردستان 24 ان "المواطن الذي استشهد هو من سكان قرية دشيشة، وقد قُتل في حوش منزله برصاصة من سلاح الدوشكا الساعة 10:00 من صباح اليوم الجمعة،نتيجة المعارك بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني".

واضاف "اسم الشهيد ابراهيم حسن محمد، وعمره 50 عاما، وقد قام بزيارة قريته لتفقد حقوله وأرضه، لكنه أصيب برصاصة أثناء تواجده في منزله".

واشار صبري الى ان قرية دشيشة هي إحدى خمس قرى، نزح سكانها ويقومون بزيارة قراهم بغية تفقد أراضيهم وحقولهم بين الفترة والأخرى".

واسفرت المعارك العنيفة الدائرة بين تركيا والعمال الكوردستاني في المناطق الحدودية باقليم كوردستان عن استشهاد عدد من المواطنين ونزوح سكان عشرات القرى وأضرار مادية كبيرة.

وما زال حزب العمال يستولي على مئات القرى الحدودية الأخرى وحوّل كثيراً منها إلى معاقل ومنطلقات لشن هجماته المسلحة على الدولة التركية.

ولطالما طالب إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني بوقف نشاطاته داخل أراضي الإقليم، ضمن السيادة العراقية، خصوصاً وأنها تلحق أضراراً مادية وخسائر بشرية.