سعر الدولار يتراجع في أسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأثنين، تراجعاً طفيفاً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان



100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 174500 دينار

100 جنيه إسترليني = 205000 دينار

100 ليرة تركية = 17400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2080 دينار



أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 317000 دينار