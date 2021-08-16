سعر الدولار يتراجع في أسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأثنين، تراجعاً طفيفاً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 174500 دينار
100 جنيه إسترليني = 205000 دينار
100 ليرة تركية = 17400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2080 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 317000 دينار