سیاسة

الرئيس السوري بشار الاسد يتلقى رسالة من مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر بغداد

الرئيس السوري استقبل اليوم فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق
author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس السوري بشار الاسد يتلقى رسالة من مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر بغداد
الرئيس السوري بشار الاسد يتلقى رسالة من مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر بغداد
سوریا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الوكالة العربية السورية للانباء"سانا" اليوم الاثنين 16 آب (اغسطس) 2021 ان الرئيس السوري بشار الاسد استقبل اليوم الاثنين 16 آب  فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

ونقل الفياض للرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر.

واوضحت الوكالة السورية انه جرى خلال اللقاء" مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود والذي يشكل عاملاً مهماً ليس على الصعيد الأمني فقط وإنما يساهم أيضاً في استمرار الحركة التجارية بين البلدين"

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