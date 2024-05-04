منوعات

وفاة عامل بعد سقوطه من علوٍ شاهق أثناء عمله بالسليمانية

author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى قيد الإنشاء
مبنى قيد الإنشاء
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توفي عاملٌ بمدينة السليمانية إثر سقوطه من علوٍ شاهق، أثناء عمله في مبنى سكني قيد الإنشاء مؤلف من 17 طابقاً بمرتفعات قيوان.

وبحسب مراسل كوردستان 24 في السليمانية، فإن العامل المتوفي ينحدر من مدينة كوباني في روجافاي كوردستان، ولا يزال جثمانه موجود في دائرة الطب العدلي.

وفي الـ 31 مارس آذار الماضي، لقي عاملان آخران ينحدران من سوريا، مصرعهما بعد سقوطهما من الطابق الـ 20 في مبنى بمدينة السليمانية.

ومنذ بداية عام 2024، توفي 22 عاملاً أثناء عملهم في إقليم كوردستان، بحسب إحصائيات النقابات العمالية.

بينما لقي 40 عاملاً مصرعهم عام 2023 الماضي، بسبب نقص إجراءات السلامة وعدم الالتزام بها.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف