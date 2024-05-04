وفاة عامل بعد سقوطه من علوٍ شاهق أثناء عمله بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- توفي عاملٌ بمدينة السليمانية إثر سقوطه من علوٍ شاهق، أثناء عمله في مبنى سكني قيد الإنشاء مؤلف من 17 طابقاً بمرتفعات قيوان.

وبحسب مراسل كوردستان 24 في السليمانية، فإن العامل المتوفي ينحدر من مدينة كوباني في روجافاي كوردستان، ولا يزال جثمانه موجود في دائرة الطب العدلي.

وفي الـ 31 مارس آذار الماضي، لقي عاملان آخران ينحدران من سوريا، مصرعهما بعد سقوطهما من الطابق الـ 20 في مبنى بمدينة السليمانية.

ومنذ بداية عام 2024، توفي 22 عاملاً أثناء عملهم في إقليم كوردستان، بحسب إحصائيات النقابات العمالية.

بينما لقي 40 عاملاً مصرعهم عام 2023 الماضي، بسبب نقص إجراءات السلامة وعدم الالتزام بها.