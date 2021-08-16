الرئيس بارزاني يستقبل عادل عبدالمهدي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل اليوم الاثنين 16 آب (أغسطس) 2021 الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية والانتخابات العراقية القادمة و التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق. كما جرى خلال الاجتماع تبادل الاراء حول آخر التطورات والتغيرات على مستوى المنطقة .

وجاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي لإقليم كوردستان ولقائه بالرئيس بارزاني، متزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.