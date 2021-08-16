سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل عادل عبدالمهدي

جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية والانتخابات العراقية القادمة و التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق
author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس بارزاني يستقبل عادل عبدالمهدي
الرئيس بارزاني يستقبل عادل عبدالمهدي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل اليوم الاثنين 16 آب (أغسطس) 2021 الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية والانتخابات العراقية القادمة و التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق. كما جرى خلال الاجتماع تبادل الاراء حول آخر التطورات والتغيرات على مستوى المنطقة .   

وجاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي لإقليم كوردستان ولقائه بالرئيس بارزاني، متزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

الرئيس بارزاني يستقبل عادل عبدالمهدي
الرئيس بارزاني يستقبل عادل عبدالمهدي

 

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