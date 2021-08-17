سیاسة

البيشمركة تدمر "أكبر نفق" لداعش بين كفري وطوزخورماتو

author_image سوار أحمد
عنصر من قوات البيشمركة
عنصر من قوات البيشمركة
کوردستان البيشمركة داعش نفق كفري طوزخورماتو

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 هريم الجاف ان قوات البيشمركة تمكنت من تدمير أكبر نفق لمسلحي تنظيم داعش بين قضاء كفري وطوزخورماتو.

وقال هريم الجاف ان القوة الذهبية التابعة لقوات البيشمركة تمكنت في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين من تدمير نفق يعد هو الاكبر لتنظيم داعش.

ويأتي هذا ضمن عملية عسكرية أطلقتها قوات البيشمركة بدعم من قوات التحالف الدولي لملاحقة فلول داعش في تلك المناطق.

واضاف الجاف ان مسلحي التنظيم المتشدد فروا من المكان قبل وصول قوات البيشمركة، مشيرا الى انه تم العثور على كميات كبيرة من الاسلحة والعبوات الناسفة والمواد التموينية في النفق.

واكد انه تم تفجير النفق من قبل قوات البيشمركة باستخدام 10 كيلو من المواد المتفجرة.

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