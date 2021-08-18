طالبان تعلن "نهاية الحرب" وتؤكد تقديرها لحقوق المرأة وفق الشريعة واحترام حرية الصحافة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد ان الحرب قد انتهت فيما قدم تطمينات وتعهدات باحترام حرية الصحافة وبعدم اضطهاد الصحافيين، كما أكد أن النساء سيسمح لهن بمواصلة عملهن شرط وضعهن الحجاب.

وعقد ذبيح الله مجاهد يوم الثلاثاء أول مؤتمر صحفي لحركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول بعد سقوط البلاد في أيدي مقاتليها.

وأعلن مجاهد ان الحرب انتهت في أفغانستان وأن زعيم حركة طالبان "عفا عن الجميع"، مضيفا "نتعهد السماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام".

وكان نائب زعيم حركة طالبان الملا عبد الغني برادر قد وصل إلى قندهار بطائرة أقلته من الدوحة قبيل المؤتمر الصحفي.

وقال مجاهد إن طالبان ستشكل حكومة قريبا من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول أعضائها، مكتفيا بالقول إن الحركة "ستقيم روابط مع كل الأطراف".

وشدد المتحدث على أن "كل الذين هم في المعسكر المعارض تم العفو عنهم من الألف إلى الياء"، مضيفا "نحن لا نريد الثأر".

ولدى سؤاله عن أوجه الاختلاف بين حكومة طالبان التي أطاحها تدخّل عسكري غربي بقيادة الولايات المتحدة قبل عشرين عاما والحركة اليوم، قال "إذا كان السؤال يستند إلى العقيدة والمعتقدات ليس هناك اختلاف… لكن إذا كان يستند إلى الخبرة والنضج والبصيرة، فمن دون أدنى شك هناك أوجه اختلاف كثيرة". وشدد على أن "الخطوات اليوم ستكون مختلفة بشكل إيجابي عن الخطوات الماضية".