قصف إسرائيلي يهز دمشق وأطرافها

أربيل (كوردستان 24)- هزّت العاصمة السورية، دمشق، مساء أمس الخميس، انفجارات عنيفة ناتجة عن قصف إسرائيلي عنيف، سمع دويه في وسط دمشق وأطرافها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان "الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينتي دمشق وحمص"، في وقت قال شهود عيان إن "دوي الانفجارات كان شديداً ولم نسمعه من فترة بعيدة".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري انه "حوالي الساعة 23:03 قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوى برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر "أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

وشنت إسرائيل مئات الغارات على العاصمة السورية وريفها وباقي المحافظات السورية في السنوات الأخيرة.