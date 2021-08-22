مسيّرة تركية تستهدف سيارة تابعة للإدارة الذاتية في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- استهدفت طائرة مسيرة تركية اليوم الأحد، سيارة تابعة للادارة الذاتية أمام دار الجرحى في قرية هيمو بمدينة القامشلي في ريف الحسكة، وأسفر الاستهداف عن أضرار مادية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن السيارة المستهدفة لقيادي سياسي كوردي في الإدارة الذاتية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، يوم أمس، ارتفاع عدد الاستهدافات الجوية التركية ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية الى ثلاث هجمات، حيث استهدفت طائرة مسيرة تركية بصاروخ على الأقل، أمس، سيارة في مزرعة صوفيان جنوب مدينة كوباني في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون أن ترد معلومات عن وجود خسائر بشرية.

ويوم امس توفي قيادي في وحدات حماية الشعب متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع مرافقه في 19 آب الجاري، جراء انفجار في سيارة عسكرية، بالقرب من تقاطع علي فرو على طريق قامشلي – عامودا في ريف القامشلي الغربي، وفق ما أفاد المرصد.

وفي اليوم ذاته، استهدفت طائرة تركية مقرًا للعلاقات في مجلس تل تمر العسكري، ما أدى إلى مقتل 9 بينهم قياديين، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص.