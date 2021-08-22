سیاسة

الرئيس بارزاني والنجيفي يبحثان الانتخابات العراقية وآخر المستجدات السياسية

author_image سوار أحمد
کوردستان اسامة النجيفي الرئيس بارزاني الانتخابات الأوضاع السياسية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني مع رئيس حزب "للعراق متحدون" اسامة النجيفي آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة، والانتخابات العراقية المبكرة.

وجاء ذلك اليوم الأحد، خلال استقبال الرئيس بارزاني للنجيفي والوفد المرافق في أربيل.

وخلال الاجتماع تم بحث آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة، كما تم تسليط الضوء على الانتخابات العراقية المبكرة والمزمع اجراؤها في شهر اكتوبر المقبل، وضرورة اجرائها في موعدها المحدد.

وأكد الجانبان على أهمية التنسيق بين كافة الاطراف لتجاوز الأزمات في العراق وإرساء دعائم الاستقرار.

 

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