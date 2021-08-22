ریاضة

بطولة ألمانيا: إصابات بالجملة في مونشنغلادباخ أخطرها للاينر

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لاينر تعرض لكسر في الكاحل وسيغيب "لفترة غير محددة"
لاينر تعرض لكسر في الكاحل وسيغيب "لفترة غير محددة"
العالم رياضة مونشنغلادباخ

أربيل (كوردستان 24)- لم تنحصر الهزيمة التي مني بها بوروسيا مونشنغلادباخ السبت أمام باير ليفركوزن برباعية نظيفة في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم بالنتيجة وحسب، بل خسر أيضاً جهود مدافعه النمساوي شتيفان لاينر بسبب تعرضه لكسر في الكاحل.

وعكس المدير الرياضي لمونشنغلادباخ ماكس إيربل الوضع المعنوي للفريق الذي خسر أيضاً جهود مهاجميه الفرنسيين ماركوس تورام وألحسن بليا في هزيمة السبت، بالقول "هناك أيام تتمنى فيها لو أنك بقيت في المنزل".

وأفاد مونشنغلادباخ الأحد بأن لاينر تعرض لكسر في الكاحل وسيغيب "لفترة غير محددة".

وتعرض النمساوي للإصابة بعد تدخل داخل منطقة الجزاء من الوافد الجديد الى ليفركوزن الهولندي ميتشل باكر قبيل استراحة الشوطين حين كان مونشنغلادباخ متخلفاً صفر-2، لكن القائد لارس ستيندل فشل في ترجمة ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه نتيجة هذا الخطأ.

ولا يبدو الوضع مطمئناً أيضاً بالنسبة لتورام الذي ترك أرضية الملعب بعد 20 دقيقة فقط على البداية، وسط مخاوف من تعرضه لتمزق في أربطة الركبة، وهو سيغيب أيضاً "حتى إشعار آخر" بحسب ما أفاد النادي الذي خسر السبت جهود بليا بعد انطلاق الشوط الثاني بسبب التواء في الساق.

كما تعرض الجزائري رامي بن سبعيني الذي حل بدلاً من لاينر، لإصابة في الكاحل لكنه تمكن من إكمال اللقاء الذي شهد أيضاً سقوط قلب الدفاع ماتياس غينتر في الشوط الثاني بعد إصابته بدوار.

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