طالبان: "لن نقبل تمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية بعد 31 أغسطس

أربيل (كوردستان 24)- قال متحدث باسم حركة طالبان إن 31 آب أغسطس الجاري هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد "الاحتلال".

وقال المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية في الدوحة "هذا خط أحمر. أعلن الرئيس بايدن أنهم سيسحبون جميع قواتهم العسكرية في 31 أغسطس ، لذا إذا قاموا بتمديده، فهذا يعني أنهم يمددون الاحتلال، بينما لا داعي لذلك".

وتابع شاهين "إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدًا من الوقت لمواصلة عمليات الإجلاء. فالجواب هو لا، أو ستكون هناك عواقب".

وتابع "سيخلق ذلك (التمديد) عدم ثقة بيننا. أذا كانوا عازمين على استمرار الاحتلال فان ذلك سيثير رد فعل".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين في طالبان ان الحركة "لم تتلق أي اتصال من أي حكومة أو مسؤول غربي لتمديد الموعد النهائي" للانسحاب.

وبدأ الوقت ينفد قبل الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأميركية لانسحاب قواتها من أفغانستان في 31 أغسطس.