الدفاع التركية تعرض عملية قصف جوي لأهداف في بنجوين

أربيل (كوردستان 24)- عرضت وزارة الدفاع التركية عملية قصف جوي تم تنفيذها اليوم الثلاثاء، لأهداف في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقالت وكالة الأناضول ان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قاد من مركز عمليات القوات الجوية، عملية تدمير 28 هدفا لحزب العمال الكوردستاني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن أكار أعطى التعليمات لضرب تلك الأهداف.

وقال مراسل كوردستان 24 ومسؤول محلي ان قصفا جويا طال قرى بمحيط قضاء بنجوين فجر اليوم الثلاثاء، دون أن يسفر القصف عن خسائر بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات.

وقال قائمقام بنجوين زانا عبد الرحمن لكوردستان 24 ان القصف طال القرى التالية: ميران وقرية هومرسينان وريا آوا"، فيما اضاف ان القصف "أدخل الرعب والهلع في قلوب سكان المنطقة، كون المنطقة التي تم قصفها فيها حقول وبساتين سكان المنطقة ومرابض قطعان الماشية".

وأكد عبد الرحمن أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية.