ريال مدريد يقدم عرضا بقيمة 160 مليون يورو لضم مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحف رياضية إسبانية وبريطانية وفرنسية، بينها "ليكيب"، إن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 160 مليون يورو (188,11 مليون دولار) لباريس سان جرمان لأجل التعاقد مع مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الناديين على الأمر، لكن "ليكيب" أضافت أن موقف سان جرمان لم يتغير، إذ إنه يسعى للاحتفاظ بمهاجمه البالغ عمره 22 عاما حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران العام المقبل.

من جهتها، أشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إن النادي الإسباني قدم عرضه الأحد الماضي.

وسيسمح بيع مبابي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لباريس سان جرمان بتعويض بعض تكاليف التعاقد مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين والفائز بالكرة الذهبية ست مرات من برشلونة في وقت سابق الشهر الحالي.