حصيلة هجوم كابول.. عشرات القتلى والجرحى بينهم 13 أمريكيا

أربيل (كوردستان 24)- أسفر الهجوم الانتحاري المزدوج الذي نفذه تنظيم داعش يوم الخميس قرب مطار كابول حيث احتشد الآلاف، عن مقتل 72 مدنيا و13 عسكريا أمريكيا و28 عنصرا من حركة طالبان، كما أفادت مصادر أمنية وصحية.

وأسفر التفجير المزدوج الذي نفذه انتحاريان من تنظيم داعش الخميس وسط حشد من الأفغان الذين كانوا يحاولون الدخول إلى مطار كابول عن مقتل عشرات المدنيين وسقوط 13 عسكريا أمريكيا و28 من حركة طالبان.

ونقلت فرانس 24 عن مسؤول من طالبان ومصدر بمستشفى في العاصمة الأفغانية فجر الجمعة إن عدد القتلى المدنيين في الانفجارين ارتفع إلى ما لا يقل عن 72.

ومساء الخميس أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) إن الهجوم أسفر عن سقوط 13 قتيلا و18 جريحا في صفوف العسكريين الأمريكيين. وقد تعهد الرئيس جو بايدن "مطاردة" منفذي الهجوم.

من جانبها، دانت حركة طالبان الانفجارين اللذين وقعا في منطقة قالت إنها خاضعة لإشراف الجيش الأمريكي.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"مطاردة" منفذي هجوم، كما شدد على أن عمليات الإجلاء من أفغانستان "ستتواصل" مجددا التزامه إنجاز الانسحاب من كابول في 31 آب/أغسطس.