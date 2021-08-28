سیاسة

السفارة الامريكية في بغداد: مؤتمر بغداد انعكاس لدور العراق القيادي في المنطقة

خطوة هامة في تعزيز الاستقرار الإقليمي
author_image آريان ابراهيم شوكت
السفارة الامريكية في بغداد: مؤتمر بغداد انعكاس لدور العراق القيادي في المنطقة
السفارة الامريكية في بغداد: مؤتمر بغداد انعكاس لدور العراق القيادي في المنطقة
العراق

أربيل (كوردستان 24)- علقت السفارة الاميركية في العراق، اليوم السبت، 28 آب (اغسطس) 2021 على مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي اقيم اليوم في العاصمة العراقية بغداد بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول.

وذكرت السفارة في بيان أنها “تهنئ العراق على استضافة مؤتمر ناجح ومثمر لدول الجوار”، مبينة أن “هذا المؤتمر هو انعكاس لدور العراق القيادي في المنطقة، كما يمثل خطوة هامة في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار البناء”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته العاصمة العراقية بمشاركة إقليمية ودولية، يعكس دور العراق كبلد "رائد" في المنطقة.  

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عن إدارة الشرق الأدنى أن المؤتمر يمثل "خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار البناء".    

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