مسرور بارزاني: زيارة ماكرون تأكيد على العلاقة الوثيقة بين اقليم كوردستان وفرنسا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاقليم كوردستان، تأكيد على العلاقة الوثيقة والقوية بين فرنسا والاقليم.

ونشر مسرور بارزاني على صفحته الرسمية على فيسبوك "سعيد جدا اليوم بلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون في أربيل".

واضاف "هذه الزيارة تأكيد على أواصر الصداقة المتينة التي تجمع بين إقليم كوردستان وفرنسا."

ويأتي هذا بعد وصول الرئيس ماكرون الى اقليم كوردستان، واستقباله من قبل الرئاسات الثلاث في الاقليم.

ووصل ماكرون إلى إقليم كوردستان في وقت مبكر من الأحد قادماً من العاصمة العراقية بعد مشاركته في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) بحضور تسع دول.