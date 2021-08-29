ماكرون: هناك العديد من المشتركات بين الشعبين الكوردي والفرنسي وسنستمر بمحاربة داعش

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، أن هناك العديد من المشتركات بين الشعبين الكوردي والفرنسي، مؤكدا الاستمرار بمحاربة تنظيم داعش، حتى لا يظهر مرة اخرى في العراق وسوريا.

وجاء ذلك اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في أربيل.

وقال ماكرون ان هناك الكثير من المشتركات بين الشعبين الفرنسي والكوردي، لافتا الى ان "فرنسا كان لها دور رئيسي في فرض الملاذ الامن في العراق".

واضاف ماكرون "اليوم طمأنت السيد بارزاني على استمرار محاربة داعش حتى لا يظهر مرة اخرى في العراق وسوريا"، فيما أكد ان العلاقات بين فرنسا وكوردستان تطورت بشكل كبير بعد ان قدمت القوات الفرنسية لمحاربة داعش الى جانب قوات البيشمركة والقوات العراقية.

واشار ماكرون الى ان فرنسا ستدعم كافة الجهود لتهيئة عودة الإيزيديين والمسيحيين الى مناطقهم، لافتا الى ان بلاده ستقدم الدعم اللازم في هذا المجال.

من جهته وصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق بأنها "مهمة" وتدعم العملية الديمقراطية في العراق.

واشار نيجيرفان بارزاني الى انه تم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في العراق والانتخابات العراقية المبكرة، مؤكدا أن ابواب كوردستان مشرعة امام الاستثمارات الفرنسية.