العراق يستأنف رحلات معتمريه الى المملكة العربية السعودية

أربيل (كوردستان 24)-استأنف العراق اليوم الاثنين 30 آب (اغسطس) رحلات معتمريه الى المملكة العربية السعودية للمرة الاولى منذ توقفها منذ عامين بسبب فيروس كورونا حيث غادرت اولاها الى المدينة المنورة وهي تضم 150 معتمرا .

واعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية اليوم الاثنين عن تفويج المعتمرين عبر الشركات المعتمدة لديها بعد توقف أستمر لمدة عامين جراء تفشي جائحة كورونا في العالم ومن بينها العراق والسعودية.

وقالت الهيئة في بيان لها ان " اولى الرحلات الخاصة بموسم العمرة الحالي (1443) هجرية أنطلقت من مطار بغداد الدولي عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية متوجهة الى مطار المدينة المنورة في السعودية وعلى متنها 150 معتمرا.

واشارت الى ان رحلات يومية ستنطلق لتفويج المعتمرين العراقيين بعد اخضاعهم للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا تطبيقا للضوابط والشروط المعتمدة في السعودية.

واشارت الهيئة الاسبوع الماضي الى بدءها بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة للموسم الحالي وفق الشروط والضوابط الموجودة لديها وذلك بدءا من 24 من الشهر الحالي .

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد اعلنت في السابع من الشهر الحالي عن استئناف استقبال طلبات العمرة تدريجيا من الخارج ابتداء من التاسع من الشهر نفسه مؤكدة رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى مليوني معتمر شهريا .

المصدر: ايلاف